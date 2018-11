Volgens De Faunabescherming is het niet nodig om duizend gezonde en beschermde edelherten af te schieten in de Oostvaardersplassen. "Het is heel normaal dat dieren doodgaan in de winter", zegt Harm Niesen van de stichting.

De Faunabescherming is een van de zes stichtingen die maandag in een kort geding hoopt dat de rechter het besluit van de Provincie Flevoland, om honderden edelherten af te schieten in het natuurgebied, terugdraait.

Volgens de stichting is de grote sterfte van de afgelopen winter (drieduizend dieren) het bewijs dat de natuur zelf de balans in het gebied herstelt.

"Zo gaat dat nou eenmaal", legt Niesen uit aan de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. "Dit voorjaar is maar liefst 95 procent van de ijsvogels gestorven en daar hoor je niemand over. Al jarenlang sterft 20 tot 30 procent van de edelherten in de winter. Dat is geen prettig gezicht. Daarom is ook besloten om dieren die aan het sterven waren preventief af te schieten, om ze uit hun lijden te verlossen."

'Er zijn al veel minder grazers dan een paar jaar geleden'

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen ligt sinds 2010 onveranderd rond de vijfduizend. Afgelopen winter zijn er meer dan drieduizend gestorven. Daarvan werd 89 procent afgeschoten door Staatsbosbeheer, omdat de verwachting was dat ze de winter niet zouden overleven en verder lijden werd voorkomen.

"De aantallen zijn dus nu al veel lager dan voorheen en is al voor een belangrijk deel voldaan aan de wens van de provincie om veel minder grote grazers te hebben."

Het afschotbeleid van de provincie Flevoland, uitgevoerd door Staatsbosbeheer, deed veel stof opwaaien. Activisten vonden dat er te weinig voedsel in het natuurgebied beschikbaar was en dat de dieren bijgevoerd moesten worden.

Provincie Flevoland ging onder druk akkoord met beperken grote grazers

In september ging Provinciale Staten van Flevoland onder grote maatschappelijke druk akkoord met het beperken van de grote grazers tot een maximum van elfhonderd. Rond de duizend edelherten zouden daarom nog moeten worden afgeschoten.

Het nieuwe beleid is bedoeld om overbegrazing tegen te gaan en kale vlaktes te voorkomen. Daarnaast geeft de provincie ook indirect toe dat het bezoekers niet bloot wil stellen aan uitgehongerde en stervende dieren.

"Er is alleen geen probleem meer zoals je dat afgelopen voorjaar had", meent Niessen. "Als je het al een probleem moet noemen. Momenteel ontbreekt de noodzaak om duizend gezonde en beschermde dieren af te schieten. Als de rechter dat ook ziet, dan zijn we snel klaar."

