In de Waddenzee worden steeds meer zeehonden geboren. Bij tellingen in de Waddenzee van Duitsland, Denemarken en Nederland zijn dit jaar 9.285 jonge dieren geregistreerd. In 2017 was er al een recordaantal van 9.167 welpjes.

Daarentegen is de totale populatie van alle geregistreerde dieren sinds 2012 grotendeels constant gebleven, met tussen 25.000 en 27.000 zeehonden per jaar. Volwassen dieren kunnen echter niet allemaal worden geteld, omdat ze - in tegenstelling tot welpen - vaak het water in duiken.

"We observeren een stabiele en vitale zeehondenpopulatie", zegt Sascha Klöpper van het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (CWSS) in Wilhelmshaven, een internationale instantie die de tellingen in Duitsland, Denemarken en Nederland coördineert.

Dit jaar besloot minister Carola Schouten (Natuur) dat niet alle zeehonden nog moeten worden opgevangen. Alleen als ze gewond zijn geraakt door menselijk handelen mogen ze nog naar de opvang, en dus niet langer als de beesten ziek of gestrand zijn.

Nu de populatie weer gezond en daardoor gegroeid is, ontstaat een nieuwe situatie, aldus Schouten: "Dit vraagt om een andere manier van opvang." Ze wil nu samen met provincies en opvanglocaties binnen een half jaar een zeehondenakkoord sluiten. Hierin komen de spelregels voor wanneer een zeehond wordt opgevangen.