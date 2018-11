Voor het eerst is een Aziatische hoornaar in Amsterdam gezien. Het insect is gespot bij de Bosporushaven in het Westenlijk Havengebied.

Het is niet meteen goed nieuws dat deze hoornaar nu in de stad is. Hij is namelijk zeer schadelijk voor bijen en andere insecten.

De Aziatische hoornaar staat daarom ook op de zogeheten Unielijst. Dat is een lijst van 49 exotische planten en dieren die in de hele Europese Unie aangepakt moeten worden.

Dit houdt in dat alle nesten van de hoornaar opgespoord en uitgeroeid moeten worden, al heeft dat volgens Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten nu niet zoveel zin meer. Vanaf half oktober vliegen de koninginnen namelijk uit om te overwinteren en dus zitten zij nu niet meer in het nest.

Reinhold roept wel op om volgend jaar extra alert te zijn op het beestje. De Aziatische hoornaar is te herkennen aan zijn donkere achterlijf met een kleine gele vlek. Wie denkt het insect gezien te hebben, wordt gevraagd hier melding van te doen.