Nationaal Park De Hoge Veluwe sluit woensdag per direct de varkenspoorten om te voorkomen dat met Afrikaanse varkenspest besmette zwijnen van buitenaf het gebied kunnen binnenkomen.

"Een van de manieren waarop het virus kan worden overgedragen, is van varken op varken. Dat willen we nu zo veel mogelijk tegengaan", zegt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van het park.

Naast dat het virus van varken op varken overgedragen kan worden, kan het zich ook verspreiden via besmette materialen. "Dat laatste is vrijwel onmogelijk te voorkomen. Maar dat neemt niet weg dat wij nu al wel kunnen doen wat binnen onze macht ligt."

Nationaal Park De Hoge Veluwe is een omrasterd natuurgebied met op verschillende plekken mogelijkheden voor zwijnen, herten en andere dieren om die rasters te passeren. De toegangen voor varkens worden nu gesloten, herten kunnen het park nog wel in en uit.

De Afrikaanse varkenspest duikt sinds 2014 steeds vaker op in West-Europese landen. In België zijn sinds september ruim 150 besmette dieren aangetroffen. De ziekte kan voorkomen bij gedomesticeerde varkens, maar ook bijvoorbeeld bij het in Nederland voorkomende wilde zwijn.

Tijdelijk jacht op zwijnen

Begin oktober besloten de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg dat de jacht op de zwijnen tijdelijk wordt toegestaan, om de varkenspest tegen te gaan.

De jachtwijze die tijdelijk wordt toegestaan, is de beperkte bewegingsjacht. Bij deze methode stuurt een kleine groep mensen met aangelijnde honden de zwijnen op een rustige manier richting de jagers.

In de vier provincies mag gejaagd worden door jagers die in de desbetreffende provincie aan populatiebeheer doen, en de jacht is alleen toegestaan buiten de drie gebieden waar de dieren mogen voorkomen.

