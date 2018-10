Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade die veroorzaakt is door een wolf vergoeden. Dat geldt voor zowel beroepsmatige veehouders als hobbydierhouders.

Dat staat volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies is gemaakt.

De provincies hebben met spoed een nieuw wolvendraaiboek opgesteld, nadat deze zomer was gebleken dat er al geregeld wolven rondlopen in Nederland. Mogelijk is een wolvin zich blijvend aan het vestigen op de Veluwe.

Uit andere landen is gebleken dat een wolf naast wild grotendeels schapen en wat herten en kalveren eet. Eenden, kippen en ganzen zijn niet interessant, staat in het wolvenplan. Schapenhouders hebben dus het meest te vrezen.

Honden en vossen verwonden of doden overigens ook vierduizend tot dertienduizend schapen per jaar, terwijl dit jaar in Nederland zo'n 150 schapen door een wolf zijn gedood.

'Schade is niet te voorkomen'

Schade door een zwervende wolf is niet te voorkomen, aldus de provincies. Als een wolf een territorium heeft afgebakend, moeten veehouders maatregelen nemen, zoals elektrisch gaas of een kuddewaakhond. Provincies kunnen daarbij ook financieel helpen. Dierenhouders krijgen in elk geval tot 2022 de tijd om aan de wolf te wennen.

De wolf is beschermd en komt uit zichzelf terug naar Nederland. Doden van een wolf mag daarom alleen als het dier mensen of uitgelaten honden zomaar aanvalt of hondsdol is.

"Een wolf is geen knuffel en moet met respect worden behandeld. Alle activiteiten zijn mogelijk in een wolventerritorium, maar ga de wolf nooit voeren", aldus een waarschuwing van wolvendeskundigen.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de provincies, besluit in december over het nieuwe wolvenplan. Gelderland heeft het plan al aan Provinciale Staten gestuurd, zodat hun reactie nog betrokken kan worden bij het te nemen besluit.

