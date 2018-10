China heeft het verbod op de verkoop en het gebruik van tijgerbotten en hoorns van neushoorns versoepeld. De botten en hoorns mogen sinds deze maand gebruikt worden in medicijnen en voorwerpen die worden gebruikt bij culturele aangelegenheden.

Het gaat om hoorns en botten van dieren die in gevangenschap zaten. Handel en gebruik van botten en hoorns van wilde dieren is nog steeds verboden in China.

Het verbod in China is in 1993 ingevoerd. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is bang dat het versoepelen van het verbod leidt tot een toename in illegale handel en stroperij. China heeft laten weten dat het gebruik streng wordt gecontroleerd.

Tijgerbotten worden in grote delen van China gezien als een belangrijk ingrediënt voor veel geneesmiddelen. Daarom mogen ze worden gebruikt als mensen ernstig ziek zijn.

Veel tijgerbotten die worden gebruikt in China, zijn afkomstig van dieren uit een tijgerboerderij.

In totaal zijn er nog 4.000 tijgers en 30.000 neushoorns in het wild.

