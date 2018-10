Texel heeft een roodoogvireo te gast, een uiterst zeldzame zangvogel uit Noord-Amerika. De vogelsoort, die nooit eerder op het eiland is gezien, werd zaterdag ontdekt en trekt sindsdien veel bekijks.

Afgelopen weekend tuurden honderden vogelaars naar de boomtoppen van het Klimbos in de hoop een glimp van de vogel op te vangen en een plaatje te kunnen schieten.

Ook maandag verwacht Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel weer veel belangstellenden voor het dier, vertelt hij NU.nl. De roodoogvireo houdt zich al enkele dagen op ongeveer dezelfde plek op en trekt zich volgens Plomp niets aan van zijn publiek.

De komst van de vogel is bijzonder, omdat het pas de derde keer is dat een roodoogvireo 'in het veld' is waargenomen in Nederland. Eerdere waarnemingen waren in 1996 op Vlieland en in 2005 in Westkapelle (Zeeland).

De roodoogvireo is te herkennen aan zijn opvallende oogstreep, grijze 'petje', zandbruine verenkleed en witte buik. De vogel kan 15 centimeter lang worden en is in tegenstelling tot andere Europese zangvogels relatief zwaar.

Vogel is verdwaald op trektocht van Noord- naar Zuid-Amerika

Plomp denkt dat het exemplaar op Texel verdwaald is geraakt op zijn jaarlijkse trektocht van Noord- naar Zuid-Amerika, waar de soort naartoe vliegt om te overwinteren. Dat de vogel duizenden kilometers uit de richting is geraakt, komt volgens hem vermoedelijk door hevige luchtstromen, die veroorzaakt zijn door stormen in de buurt van Amerika.

"Ik denk dat de vogel per ongeluk is meegevoerd door een west-oostelijke straalstroom en vervolgens gedesoriënteerd is geraakt. De vogel zoekt dan het eerstkomende land op. Vaak is dat IJsland en soms de westkust van Groot-Brittannië, maar in dit geval dus Texel", vertelt hij enthousiast.

Het is volgens Plomp afwachten wat de vogel gaat doen. "De temperatuur is niet heel slecht voor de vogel en als er genoeg insecten zijn, kan de vogel blijven en aansterken. Maar op een heldere nacht kan hij ook ineens vertrekken."

Plomp weet niet waar de vogel naartoe zal vliegen. Maar terug de oceaan overvliegen, lijkt hem iets te veel gevraagd voor het dier. "Misschien besluit de vogel met Europese vogelsoorten mee te trekken naar het zuiden."

Vogel zal aan lot overgelaten worden

Er wordt in ieder geval niet geprobeerd om de vogel te redden. "Het is misschien glashard, maar voor de soortstatus kunnen wij niets betekenen. Bovendien laat de roodoogvireo zich vanwege zijn kleine afmeting lastig vangen", aldus Plomp.

Voorlopig kunnen Texelaars en vogelaars nog genieten van de bijzondere vogel.