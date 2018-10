De achttienjarige orang-oetan Binti is zondag in de Apenheul vermoedelijk overleden aan een epileptische aanval. Een week geleden nam het park in Apeldoorn al afscheid van de 52-jarige orang-oetan Silvia.

Binti kreeg in haar tweede levensjaar een herseninfarct waardoor ze last had van epileptische aanvallen.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft ze zondag zo'n aanval gehad, waardoor ze uit het klimrek viel en in het water belandde, meldt de Apenheul maandag.

Enkele bezoekers waren getuige van de noodlottige dood van Binti. De orang-oetan voelde aan wanneer er een aanval aankwam. In dit geval redde ze het echter niet meer om op tijd naar beneden te komen.

De overleden orang-oetan wordt voor nader onderzoek naar de Universiteit Utrecht gebracht. Medewerkers van Apenheul zijn erg verdrietig, maar ook trots omdat Binti een mooi leven heeft kunnen leiden.