Een dode kleine kangaroe is zondag gevonden op de N18. Waarschijnlijk werd het beest aangereden. De vraag is waar de wallaby vandaan komt.

De Stichting Dierenambulance plaatste een oproepje op Facebook om de eigenaar van het dier te vinden.

Een woordvoerder van de stichting zegt tegen Omroep Gelderland geen chip te hebben gevonden. "Het dier was ernstig gekwetst, het kan ook zijn dat de chip kapot is. We kunnen ook niet vaststellen of het een mannetje of vrouwtje is en we hebben ook geen idee hoe oud het dier is."

Een dode wallaby is best bijzonder, zegt ze. Meestal zijn het dode katten die worden gevonden.

Ze denkt dat de eigenaar zich nog wel gaat melden. In Groenlo worden op verschillende plekken wallaby's gehouden. "Het is vakantietijd, misschien moest iemand anders ervoor zorgen. Of misschien is hij wel ontsnapt."