De eigenaar van een kat die in het Noord-Brabantse Asten ongemerkt in de bus van een koerier was gestapt is gevonden.

De kitten werd woensdag ontdekt, waarna een zoektocht naar zijn eigenaar startte. Omdat de koerier een lange route had gereden, was in eerste instantie niet duidelijk waar de kat in de bus was gesprongen. De bus reed vanuit Zuid-Holland via Utrecht, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland naar Noord-Brabant.

De kitten is uiteindelijk ergens rond het Noord-Brabantse plaatsje Asten, ten oosten van Eindhoven, 'ingestapt' en werd pas 50 kilometer verderop opgemerkt in Sint-Oedenrode, ten zuidoosten van Den Bosch. Aldaar werd hij overgedragen aan een plaatselijke dierenartsenpraktijk.

Omdat de kat ongechipt was, werd er een oproep aan het baasje gedaan om zich te melden. De eigenaar wist precies te vertellen van welk bedrijf de koerier is, waardoor men er zeker van was dat hij het baasje is. De koerier brengt het katje zelf terug naar huis.