Het kadaver van een gewone vinvis is in de nacht van woensdag op donderdag aangespoeld op een Belgisch strand. Het overleden dier was woensdag ontdekt en werd vervolgens door schepen richting het strand gesleept.

Het kadaver ligt op het strand van De Haan, circa 18 kilometer ten westen van de stad Brugge. De politie heeft linten gespannen om nieuwsgierigen op afstand te houden.

Biologen van het Belgische Museum voor Natuurwetenschappen voeren donderdag een autopsie uit. Volgens hen is het dier een mannetje van 18 meter lang. Mogelijk weegt de vinvis zo'n 30 ton.

Er zijn inkepingen gemaakt om te voorkomen dat het opgezwollen dier openscheurt. Het kan nog even duren voordat het kadaver is opgeruimd.

Ook is nog onduidelijk hoe de vinvis in Belgische wateren is beland. De gewone vinvis komt in Europa doorgaans alleen voor in de Golf van Biskaje en de Middellandse Zee.

Gewone vinvis gezien bij Nederlandse kust

Vorige week werd bekend dat voor de kust van het Noord-Hollandse IJmuiden een gewone vinvis is waargenomen. Het is niet bekend of dit dezelfde vinvis is als die in België. Volgens de biologen van het Museum voor Natuurwetenschappen is die informatie niet meer te achterhalen.

De gewone vinvis is de op een na grootste walvissoort ter wereld en is ook erg snel. Het dier kan maximaal 27 meter lang worden en is daarmee net iets kleiner dan de blauwe vinvis, het grootste dier dat op aarde leeft.