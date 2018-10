Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) en de politie twee kleine apen uit een woning in Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland) gehaald. Het houden van apen als huisdier is verboden in Nederland.

De aapjes werden op 12 oktober gevonden, meldt de LID dinsdag. De dieren waren volgens de Inspectie "in ogenschijnlijk goede conditie".

Naast een hond, bleek de eigenaar ook een bruine kapucijnaap en een witoorpenceelaapje te houden als huisdier. Zij had de dieren in het buitenland gekocht en was zich volgens de LID "van geen kwaad bewust".

De vrouw verzorgde de primaten als haar huisgenoten. Een van de apen droeg een luier. De apen zijn in beslag genomen en naar een opvang gebracht. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

De hond was er prima aan toe en mocht gewoon bij zijn baasje blijven, aldus de LID.