De uit een huis in Schiedam gestolen bostonterriër is teruggevonden in Den Haag. Het twintig weken oude hondje met de naam Kareltje werd teruggevonden in een tas op de stoep bij een dierenarts in deze stad.

De arts had het beestje meegenomen naar huis om te verzorgen en heeft vervolgens de politie gebeld.

Naar de toedracht van de diefstal uit de woning wordt nog steeds onderzoek gedaan. De eigenaren laten aan RTV Rijnmond weten ontzettend opgelucht te zijn dat ze hun hond terug hebben.

Volgens de baasjes gaat het goed met het hondje. "Hij is kerngezond, het is dezelfde Karel als vannacht. Hij was lekker op boevenpad."