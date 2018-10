Inbrekers hebben een puppy meegenomen na een inbraak in de nacht van zondag op maandag in een woning aan de Westvest in Schiedam. Toen de eigenaren van de hond wakker werden, kwamen ze erachter dat het dier was gestolen.

De hond met de naam Karel, een twintig weken oude bostonterriër, zat tijdens de inbraak in zijn bench.

Tegen RTV Rijnmond zegt een van de eigenaren dat hij de hond nog maar net had en dat het dier lange tijd aan het infuus heeft gelegen. "Hij heeft nu medicijnen nodig", aldus de eigenaar.

Dat er werd ingebroken in zijn woning had de eigenaar van de hond niet in de gaten. Daar kwamen hij en zijn vriend pas achter nadat de inbrekers al weg waren.

De man heeft via Facebook opgeroepen uit te kijken naar de hond. "We hopen dat we Karel snel weer terugvinden", aldus de baas van het dier.