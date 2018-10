SOS Dolfijn wil in het eerste of tweede kwartaal weer bruinvissen en dolfijnen opvangen. De nieuwe opvanglocatie moet in de Noord-Hollandse plaats Anna Paulowna komen. De komende weken hoopt de organisatie de financiering van de nieuwe locatie rond te krijgen.

Tot eind 2016 ving SOS Dolfijn bruinvissen en dolfijnen op in Harderwijk, naast het Dolfinarium. Maar omdat de organisatie vaak als onderdeel van het Dolfinarium werd gezien, was het moeilijk om fondsen te werven.

"Daarom hebben we destijds besloten om met ingang van 2017 te vertrekken uit Harderwijk", vertelt een woordvoerder van SOS Dolfijn aan NU.nl.

Vanaf dat moment werden bruinvissen en dolfijnen in nood niet meer door SOS Dolfijn opgevangen. "We stonden en staan wel dag en nacht klaar om gestrande walvisachtigen te helpen. Maar de dieren opvangen, kunnen we niet meer. Dat betekent - heel cru - dat we dieren moeten laten inslapen als ze niet direct teruggezet kunnen worden in zee", aldus de woordvoerder.

De nieuwe opvanglocatie komt op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. De opvanglocatie van Stichting Leeuw is daar ook al gevestigd.

"We hopen dat de financiering binnen een paar weken rond is, zodat de bouw kan beginnen. Onze toekomstige locatie is nu nog een kale vlakte, dus alles moet nog worden gebouwd", zegt de woordvoerder.

Bij het opvangcentrum komt ook een bezoekerscentrum waar uitleg wordt gegeven over de walvisachtigen die in de Noordzee leven.