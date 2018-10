In Tsjaad zijn twee zwarte neushoorns gestorven, vijf maanden nadat ze waren overgeplaatst van Zuid-Afrika naar een natuurpark in het Centraal-Afrikaanse land.

Waaraan de twee zwarte neushoorns zijn overleden is nog onduidelijk. "Het is wel duidelijk dat de twee neushoorns, een mannetje en een vrouwtje, niet zijn gestorven door stroperij", aldus een gezamenlijke verklaring van de Tsjadische en Zuid-Afrikaanse regering. De overgebleven vier zwarte neushoorns, die ook werden overgeplaatst, worden nauwlettend in de gaten gehouden.

De universiteit in het Zuid-Afrikaanse Pretoria kondigde in oktober vorig jaar aan dat er zes zwarte neushoorns aan Tsjaad zouden worden gedoneerd. De dieren werden vijf maanden geleden overgeplaatst, nadat uit onderzoek bleek dat het natuurpark in Tsjaad voldeed aan de gestelde eisen om de zwarte neushoorns in het wild te laten leven.

Als de overplaatsing van de zes zwarte neushoorns succesvol zou zijn, zouden mogelijk nog meer dieren over het Afrikaanse continent worden verspreid. Door het leefgebied te vergroten, hopen wetenschappers dat de kans dat de zwarte neushoorn uitsterft kleiner wordt.

In juli stierven in Kenia acht zwarte neushoorns aan zoutvergiftiging. Ook deze dieren maakten deel uit van een groep die was overgeplaatst. Ze zijn gestorven na het drinken van water in hun nieuwe verblijfplaats. Naar aanleiding van dit incident is de verplaatsing van zwarte neushoorns in Kenia stopgezet.

Nog zo'n tweeduizend zwarte neushoorns in Zuid-Afrika

De zwarte neushoorn stierf in de jaren zeventig uit in het Centraal-Afrikaanse land. 80 procent van de dieren leeft in Zuid-Afrika, maar dit aantal daalt al jaren als gevolg van stroperij. Met name in Zuidoost-Azië is de handel in de hoorns lucratief, omdat er een geneeskrachtige werking aan wordt toegekend.

In Zuid-Afrika leven momenteel zo'n tweeduizend zwarte neushoorns in het wild. In het land leven ook zo'n achttienduizend witte neushoorns. In 2016 kwamen zo'n duizend witte neushoorns om door stroperij.

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn er naar schatting vijfduizend zwarte neushoorns ter wereld.

