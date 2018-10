In de Amsterdamse dierentuin ARTIS is donderdag een westelijke laaglandgorilla geboren. Het dier is na een vijf uur durende bevalling gezond ter wereld gekomen, meldt de dierentuin vrijdag.

Er waren spannende momenten na de geboorte, schetst ARTIS. De moeder pakte het kind namelijk niet op, maar bleef de nageboorte bestuderen.

"Gelukkig pakte zij het jong alsnog op en daarna begon het te drinken." Het geslacht van de jonge gorilla is nog niet bekend. Het gaat om het zevende jong van de moeder, waarvan er een doodgeboren is.

De gorillagroep in ARTIS bestaat uit één dominante man en drie volwassen vrouwen. Naast het pasgeboren jong zijn er nog vier jonge mannetjes en één jong vrouwtje.

De westelijke laaglandgorilla is een ernstig bedreigde diersoort, laat de dierentuin weten. De gorilla's leven in het wild in Centraal-Afrikaanse landen, maar zijn slachtoffer van stroperij, ziektes, habitatverlies en klimaatverandering.