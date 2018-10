Voor de kust van IJmuiden is een gewone vinvis gespot. Het is de tweede keer deze eeuw dat een levende vinvis in de Noordzee wordt gezien.​ Het beest werd 23 kilometer voor de kust van IJmuiden gespot.

Medewerkers van Eneco filmden het dier zwemmend in de zee bij een windmolenpark.

Volgens Hans Verdaat van de Wageningen Universiteit is het zeer zeldzaam dat de gewone vinvis zich vertoont in onze wateren. "De laatste keer dat er een levende vinvis te zien was, was in 2001."

Dode vinvissen komen wel vaker voor, zegt hij. "Die worden dan door de stroming meegenomen of via aanvaringen met containerschepen meegesleurd."

Vinvis heeft geen verwondingen

Waarschijnlijk gaat het om een jongvolwassen dier, vermoedt Verdaat. Of het beest helemaal gezond is, vindt hij lastig in te schatten op basis van de videobeelden. "Er zijn op de beelden in elk geval geen verwondingen te zien."

De gewone vinvis komt in Europa normaal gesproken in de Golf van Biskaje en de Middellandse Zee voor. Er zijn wereldwijd zo'n 60.000 tot 90.000 exemplaren te vinden.

Het beest kan maximaal 27 meter lang worden en is daarmee net iets kleiner dan de blauwe vinvis, het grootste dier dat op aarde leeft.