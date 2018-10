De laatste ijsbeer in Zuid-Korea, Tongki, is overleden. De 24 jaar oude beer stierf in een pretpark ten zuiden van Seoul naar het zich laat aanzien door ouderdom, meldt het persbureau Yonhap.

De Zuid-Koreaanse Tongki kwam in 1997 naar de zoo van het pretpark Everland in Yongin.

De beer leefde alleen sinds 2015, toen de andere ijsberen waren overleden. Activisten spanden zich in om Tongki een aangename oude dag in betere levensomstandigheden te bezorgen.

Alles was geregeld om Tongki over enkele weken over te brengen naar Yorkshire Wildlife Park in Noord-Engeland, waar ijsberen 40.000 vierkante meter tot hun beschikking hebben.

Het Yorkshire Wildlife Park in Doncaster heeft een van de grootste ijsberenreservaten ter wereld en zag enthousiast uit naar de komst van Tongki. Die zou bij vier andere ijsberen komen te wonen.