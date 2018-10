Bij Burgers' Zoo in Arnhem zijn deze week twee jonge Socorroduiven uit het ei gekropen. Het zijn nummer zeven en acht dit jaar. Dat is bijzonder, want deze vogels zijn in het wild uitgestorven.

De Socorroduiven komen van het Mexicaanse eiland Socorro, dat slechts 132 vierkante kilometer groot is. Dat is ongeveer een derde van Texel.

Lange tijd hadden de duiven geen natuurlijke vijanden. Er leefden namelijk geen zoogdieren op Socorro en daarom werden deze beesten van nature tam.

De laatste jaren vestigden echter ook mensen zich op het eiland, zegt Willeke Huizinga van Burgers' Zoo, en die brachten onder meer katten mee. Daardoor stierf de Socorroduif uit.

Agressieve mannetjes

Wereldwijd werden speciale fokprogramma's opgezet om de duif te redden, onder meer bij Burgers' Zoo in Arnhem. Het plan is om de duiven op termijn weer in het wild los te laten op Socorro. Het eiland is druk bezig de kattenpopulatie omlaag te brengen om dat mogelijk te maken.

Het fokken gaat zo gemakkelijk niet. Zoals alle duiven is de Socorroduif monogaam, maar kunnen mannetjes zich nogal agressief gedragen tegenover de vrouwtjes. "Dat een paar het zo goed met elkaar kan vinden, is bijzonder", zegt Huizinga. Die goede band resulteerde in zes jongen eerder dit jaar.

Arnhemse duiven als 'reserve'

De jonge duiven zullen niet naar Socorro vertrekken. "De populatie wereldwijd is niet groot", zegt Huizinga. "Dus we blijven de duiven hier in Arnhem kweken als back-up." Er leven in Europa zo'n 54 mannetjes en 33 vrouwtjes in gevangenschap, inclusief de duiven in Burgers' Zoo.

In 2013 en 2014 zijn duiven uit dierentuinen naar een dierentuin in Mexico gestuurd, waar ze in een grote volière leven en zich ook goed voortplanten. In november volgen er gesprekken om eventueel duiven op het eiland Socorro los te laten.

Volgens Burgers' Zoo zijn de Socorroduiven "misschien niet de meest opvallende dieren", maar wel de meest bedreigde soort van alle dieren in de Arnhemse dierentuin.