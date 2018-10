Een wildfunctionaris in de Amerikaanse staat Idaho heeft ontslag genomen nadat hij in opspraak raakte vanwege het doden van dieren in Afrika.

De ambtenaar van de Vis- en Jachtcommissie was met zijn vrouw in Namibië, schrijft Associated Press dinsdag. Zij zouden samen zeker veertien dieren hebben gedood.

De man e-mailde foto's en informatie over zijn bezoek aan het Afrikaanse land naar meer dan honderd personen. Op een van de foto's staat hij lachend op de foto met een bavianenfamilie. De apen lijken te zijn gedood door pijlen. Op een andere foto poseert de functionaris naast een dode giraffe en een jachtgeweer.

Het Amerikaanse echtpaar zou ook verantwoordelijk zijn voor de dood van onder meer een luipaard, impala, sabelantilope, koedoe (een soort antilope) en een wrattenzwijn. Nadat er ophef ontstond over het doden van de dieren, besloot de ambtenaar onder druk zijn functie neer te leggen.

