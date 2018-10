Het nazomerweer heeft ervoor gezorgd dat bijen die normaal gesproken in het voorjaar actief zijn, wakker zijn geworden uit hun winterslaap, meldt Nature Today.

Nature Today baseert zich op cijfers van Waarneming.nl en het archief van EIS, het European Invertebrate Survey kenniscentrum. Uit die cijfers blijkt dat het aantal waarnemingen van voorjaarsbijen sinds 1997 toeneemt.

Vanaf dat jaar gaat het om een enkele waarneming in de herfst per jaar, maar dit jaar ligt het aantal waarnemingen al op negentien. Het aantal bijen dat tijdens een waarneming wordt gezien neemt ook toe. In Hulst werden veertig goudpootzandbijen tegelijk gezien.

De soorten die nu rondvliegen, maar dat normaal gesproken in het voorjaar doen, zijn de asbij, goudpootzandbij, meidoornzandbij, roodgatje, viltvlekzandbij en vosje. Normaal gesproken blijven volwassen bijen in een broedcel om daar de winter te overleven. Als de temperatuur in het voorjaar oploopt, komen ze daar pas weer uit.

Hoge temperaturen niet enige reden van ontwaakte bijen

Volgens Nature Today zijn de hoge temperaturen niet de enige reden dat de voorjaarsbijen nu rondvliegen. "Dan zouden we dit fenomeen in de afgelopen jaren ook al in deze mate hebben kunnen zien", schrijft de website.

Een verklaring voor het ontwaken van verschillende soorten bijen zou kunnen zijn dat sommige bijen eerst kou nodig hebben om wakker te kunnen worden uit hun winterslaap. In september was er een periode waarbij de minimumtemperatuur op 5 graden lag. Van rosse metselbijen is bekend dat ze zo'n koude periode nodig hebben en het zou kunnen dat zandbijen die ook nodig hebben.

Warmterecord voor 15 oktober gebroken

De warmte heeft er maandag voor gezorgd dat er opnieuw een record is gebroken. In Ell werd om 13.00 uur een temperatuur van 25,1 graden gemeten, meldt Weerplaza. En dat is een record voor 15 oktober. Ook de voorgaande drie dagen werden warmterecords gebroken.

Het is voor Ell de vijfde zomerse dag op rij. Het oude record voor 15 oktober was behaald in Eindhoven. In 1990 werd het daar 24,8 graden.