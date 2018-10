De ratten in New York hebben weinig meer te vrezen van de katten in de stad. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De katten vinden de ratten vermoedelijk te groot om ze aan te vallen of op te eten.

Een groep onderzoekers van Fordham University bestudeerde drie maanden het gedrag van 37 ratten in de wijk Brooklyn.

De gevangen dieren werden voorzien van een chip met een radiofrequentie en werden daarna weer uitgezet in hun kolonie op het terrein van een oud recyclingsbedrijf, meldt The New York Times.

Gedurende deze periode maakten de onderzoekers meer dan driehonderd filmpjes. Het gebeurde regelmatig dat katten in contact met de ratten kwamen. Slechts twee katten vielen de ratten daadwerkelijk aan en doodden een exemplaar.

In de poep van andere katten zaten meer restanten van ratten

De wetenschappers vergeleken hun bevindingen met een onderzoek in Nieuw-Zeeland naar de relatie tussen katten en ratten. Hier werd de poep van 229 katten onderzocht. Uit deze studie bleek dat vrijwel alle katten ratten hadden gegeten; de dieren waren zelfs populairder als voedsel dan vogels.

De onderzoekers vermoeden dat het extreem grote formaat van de ratten in New York de oorzaak is van de terughoudendheid van de katten. De ratten in Nieuw-Zeeland wegen gemiddeld 150 gram per stuk. De knagers in New York zijn gemiddeld minstens twee keer zo groot en zo zwaar.

De ratten blijken ook nog eens opvallend slim te zijn

Uit het onderzoek bleek bovendien dat de ratten zich leren aan te passen aan dreigend gevaar. Op plekken waar de katten vaak passeerden, werden gedurende de studie steeds minder ratten gesignaleerd door bewegingssensoren.

De onderzoekers adviseren de inwoners van New York hun afval goed op te ruimen. Het wegnemen van het voedsel is de enige remedie om van de grote ratten af te komen, stellen zij.