Het leeuwtje Remy, dat eerder deze week langs de kant van de weg werd gevonden in Utrecht, blijft naar verwachting nog zeker een jaar wonen in het opvangcentrum van Stichting Leeuw.

Het duurt naar schatting nog zeker een jaar voordat het welpje sterk genoeg is om een andere huisvesting te gaan zoeken. In die periode gaat Stichting Leeuw op zoek naar één of meerdere vrouwelijke partners voor Remy.

Het gaat opvallend goed met Remy nadat hij een kleine week in de opvang heeft gezeten, stelt een woordvoerder van de stichting. De komende maanden wordt contact gezocht met andere opvangcentra voor leeuwen in Europa, in de hoop daar jonge vrouwtjes te vinden met wie het welpje aansluiting vindt.

"Dat kan best een lang en moeizaam proces zijn", stelt de woordvoerder. "Kijken of hij klikt met andere leeuwen is een kwestie van aftasten en uitproberen. Het is overigens wel een voordeel dat hij jong is; dan is het vaak nog gemakkelijker om leeuwen aan elkaar te laten wennen."

De herkomst van Remy is nog steeds niet achterhaald

De verwachting is dat Remy uiteindelijk naar een natuurpark in Zuid-Afrika wordt gebracht, bij voorkeur met een aantal andere leeuwen met wie hij een troep kan vormen.

Een voorbijganger vond de leeuwenwelp zondag in de Utrechtse plaats Tienhoven langs de kant van de weg in een kooi. Stichting Leeuw heeft hem opgevangen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.

De politie en de NVWA doen onderzoek naar de herkomst van het dier. Dit onderzoek is nog niet afgesloten, laat een woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit zaterdag desgevraagd weten. Het diertje is vermoedelijk afkomstig uit een Belgisch circus.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!