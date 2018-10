Om de kans op de Afrikaanse varkenspest in Nederland te verkleinen, wordt een bepaalde vorm van jacht op wilde zwijnen tijdelijk toegestaan in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel.

"We moeten er alles aan doen om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden", aldus minister Carola Schouten (Landbouw) vrijdag in een brief aan de Tweede kamer.

Het verzoek komt van de provincies. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van wilde zwijnen en willen voorkomen dat het aantal wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden toeneemt. Ook was er een advies van de Deskundigengroep Dierziekten in die richting.

De jachtwijze die tijdelijk wordt toegestaan, is de beperkte bewegingsjacht. Bij deze methode stuurt een kleine groep mensen met aangelijnde honden de zwijnen op een rustige manier richting de jagers.

In de vier provincies mag gejaagd worden door jagers die in de desbetreffende provincie aan populatiebeheer doen, en de jacht is alleen toegestaan buiten de drie gebieden waar de dieren mogen voorkomen.

Kans op verspreiding naar Nederland is klein

De kans dat de Afrikaanse varkenspest zich naar Nederland verspreidt is klein, maar alertheid blijft geboden, zegt Schouten. De ziekte, die vorige maand in België werd ontdekt, is erg besmettelijk voor varkens maar niet voor mensen.

De minister benadrukt dat het nemen van preventieve maatregelen nog steeds het allerbelangrijkste middel is in de strijd tegen de verspreiding van varkenspest. Varkenshouders moeten al enige tijd maatregelen nemen en wagens die uit besmette landen terugkeren op een erkende wasplaats laten reinigen en ontsmetten.

