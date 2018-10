De vrouwelijke bruine beer 409, die ook wel 'Beadnose' wordt genoemd, is in Alaska verkozen tot dikste beer van 2018. Een wildreservaat in de Amerikaanse staat organiseert elk jaar een verkiezing.

'Beadnose' moest om de titel vechten met de mannelijke bruine beer 747, oftewel 'Jumbojet'. Mannelijke beren zijn over het algemeen groter, maar Beadnose heeft een voller figuur.

Waarschijnlijk is ze nu zwanger. Beer Otis is op de derde plek geëindigd. Vorig jaar ging hij er met de titel vandoor. Hij viel af in de halve finale.

Er kon tot en met dinsdagavond lokale tijd via Facebook gestemd worden op een van de twee finalisten. 'Beadnose' is al voor de tweede keer verkozen tot dikste beer van het park. Ook in 2015 was ze de dikste.

Bruine beren zijn in oktober op hun topgewicht, omdat ze dan reserves moeten opbouwen voor de komende winterslaap. In het Katmai National Park, dat de verkiezing heeft georganiseerd, leven ongeveer tweeduizend bruine beren.