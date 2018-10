Een voorbijganger heeft zondagochtend in de Utrechtse plaats Tienhoven een leeuwenwelp gevonden. Het dier zat in een hondenbench in een weiland. De leeuw is inmiddels opgevangen door Stichting Leeuw op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.

Dierenarts Peter Klaver had zich in Tienhoven samen met de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de welp ontfermd. Klaver, die een dierenkliniek in Dodewaard heeft, was door de politie gevraagd om het dier eventueel te verdoven.

"De kooi was niet heel stevig en de mogelijkheid bestond dat het welpje zou ontsnappen. Maar uiteindelijk lukte het om de leeuw met kooi en al in de wagen te schuiven. Het verdoven bleek dus niet nodig", zei Klaver. Hij schat dat het dier ongeveer vier maanden oud is.

Volgens de dierenarts komt het nauwelijks voor dat een gedumpte jonge leeuw wordt gevonden. De politie en de NVWA doen onderzoek naar de herkomst van het dier.