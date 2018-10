De melding over een wolf die zaterdagochtend in het Limburgse dorp Vilt gezien zou zijn, blijkt vals te zijn. Verschillende media - waaronder NU.nl - namen de melding over, maar volgens de woordvoerder van Wolven in Nederland ging het niet om een wolf.

Het dier werd gezien op de hoek van de Leijstenstraat en de Merelstraat, meldt TV Valkenburg. Het beest liep langs een muur op de oprit van een huis in Vilt, dat op zo'n 2 kilometer van Valkenburg ligt.

De woordvoerder van Wolven in Nederland laat aan NU.nl weten een foto te hebben gezien van het dier. "Duidelijk is dat er geen wolf op staat. Mogelijk een huiskat, das of hondje. Zeker geen wolf."

Volgens Piet Bergers van de Zoogdiervereniging hoort de wolf wel van nature thuis in Limburg. Wolven zijn roofdieren en hebben een groot leefgebied nodig. Toch komt het bijna niet voor dat mensen het beest tegenkomen, omdat de wolf 's nachts rondtrekt.

In februari dit jaar werd wel een wolf gezien in Gelderland. Dat was de derde wolf die dit jaar is gesignaleerd. Het dier werd gefilmd in het schijnsel van de koplampen van een auto.