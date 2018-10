De Vietnamese politie heeft ruim 2 ton ivoor en ruim 6 ton schubben van schubdieren in beslag genomen bij een van de grootste acties tegen illegale handel in dierproducten.

Dat maakte de regering van Vietnam vrijdag bekend. De politie vond de producten donderdag in een container voor plastic afval in de haven van de stad Danang.

Volgens de directeur van het Vietnamese beschermingsprogramma voor wilde dieren, Nguyen Van Thai, is de handel in de schubben de laatste jaren flink toegenomen. "We zien dat er steeds meer schubben worden doorgevoerd in ons land. Ze zijn bestemd voor China, waar de markt veel groter is."

Ook in Vietnam geloven veel mensen dat de schubben een genezende werking hebben, zegt Van Thai.

De container was afkomstig uit Nigeria en was van het bedrijf Thien Truong Su Company. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de vondst van de illegale producten.

Vorige week werd op de luchthaven van Hanoi ook een grote partij schubben en ivoor in beslag genomen door de douane.