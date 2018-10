Een olifant die werd gebruikt om op een tijger te jagen, heeft in India een vrouw doodgetrapt. Dit gebeurde nadat hij was losgebroken uit een kamp.

Enkele dorpen in het district Maharashtra in het westen van India hebben sinds een aantal weken last van een agressieve tijgerin, die volgens The Indian Express met haar twee welpen al minstens dertien mensen in de omgeving heeft gedood.

Om de tijger te vangen, werd een jachtgroep opgezet. Daarbij werden ook vijf olifanten ingezet. In de nacht van woensdag op donderdag brak een van de olifanten echter los uit het basiskamp dat door de groep was opgezet.

Het beest ging ervandoor en vertrapte onderweg een 35-jarige vrouw in het nabijgelegen dorp Chahand. Voordat de olifant door de plaatselijke autoriteiten gevangen kon worden, raakte nog iemand uit het dorp Pohana gewond. De olifanten maken inmiddels geen deel meer uit van de jachtgroep.

Olifanten worden in India vaak gebruikt voor expedities en jachtpartijen, omdat ze op plekken kunnen komen die ontoegankelijk zijn voor voertuigen, zoals moerassen of dichtbegroeide bossen.

De tijgerin is nog altijd niet gevangen. Inmiddels is er een petitie opgesteld om haar levend te vangen in plaats van te doden.