Een zeldzame karpersoort in de Verenigde Staten wordt niet langer met uitsterven bedreigd.

Amerikaanse biologen hebben vastgesteld dat de populatie van deze bepaalde soort zuigkarper weer toeneemt, nadat ze jarenlang op de rand van uitsterven hebben gebalanceerd. Wel wordt de vis nog als een bedreigde diersoort geclassificeerd, zo meldt AP.

De zogenoemde razorback sucker (scheermesrugkarper,red.) was ooit in grote aantallen vertegenwoordigd in de wateren van Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten. Er wordt geschat dat er ooit honderdduizenden exemplaren van de zoetwatervis rondzwommen in de Colorado River.

In de jaren tachtig nam het aantal karpers, wiens wetenschappelijke naam xyrauchen texanus is, sterk af door de aanwezigheid van roofvissen en de bouw van verschillende dammen, die het leefgebied letterlijk hebben ingedamd. Daardoor waren er naar schatting nog maar honderd wilde exemplaren over.

Inmiddels merken onderzoekers dat het weer beter gaat met de karper en schatten ze dat de populatie gegroeid is naar zo'n 55.000. Dat komt door de goede samenwerking van viskwekerijen, dammedewerkers, landeigenaren, de lokale overheden en zelfs plaatselijke indianenstammen.

De specifieke karpersoort bestaat volgens wetenschappers al drie tot vijf miljoen jaar. Ze zijn makkelijk te herkennen aan de grote vin op de bovenkant van hun lijf, die doorloopt tot aan hun kop en ook wel een kiel wordt genoemd.