Een hond die aan een boom is vastgebonden of voor het hek van een asiel is achtergelaten. Hondeneigenaren die van hun viervoeter af willen, laten hun huisdier meer dan eens gewoon achter in de hoop dat het dier wordt opgevangen door een asiel. Mensen moeten goed beseffen wat het hebben van een hond betekent, stellen de Koninklijke Hondenbescherming en de Dierenbescherming.

Volgens Just de Wit, woordvoerder van de Koninklijke Hondenbescherming, worden jaarlijks tienduizend honden opgevangen in een dierenasiel. "Dat blijkt weliswaar uit oudere rapportages, maar daarin is wel een constante lijn te zien, dus we mogen ervan uitgaan dat die cijfers nog steeds kloppen." Recentere rapportages zijn er volgens hem niet.

Volgens De Wit zijn er verschillende redenen dat een eigenaar afziet van een hond. "Als een hond al in huis is, kan het zo zijn dat die toch niet bevalt voor een eigenaar. Die heeft zich bijvoorbeeld verkeken op wat een hond vraagt en nodig heeft. Maar ook kan het zo zijn dat iemand de kosten die een hond met zich meebrengt niet meer kan betalen."

Als dat zo is, kunnen volgens De Wit familie, vrienden of kennissen dienen als nieuw adres voor een hond. "Pas daarna hoort een asiel uitkomst te bieden. Maar ook een dier afdragen aan een asiel is voor sommige mensen bezwaarlijk, omdat een afstandsbedrag moet worden betaald. Daarom wordt er soms voor gekozen de hond gewoon ergens achter te laten."

Praten met andere hondeneigenaren zorgt voor beter beeld

Om te voorkomen dat een hond een impulsaankoop wordt, benadrukt de Dierenbescherming dat goed over de aankoop nagedacht moet worden. Volgens de organisatie kost een hond veel tijd, geld en energie en helpt het om goed na te denken over het leven met een hond. Ook het praten met andere hondeneigenaren zorgt voor een beter beeld van het hebben van een hond.

"Een hond brengt beperkingen met zich mee", weet De Wit. "Het is lastiger om er zomaar een dagje op uit te gaan als de hond niet mee kan. Even uit eten gaan is er ook niet meer bij. Mensen realiseren zich niet dat een hond ook beperkingen met zich meebrengt. Ze zien vooral het ideaalplaatje vanuit een film, maar er gaat veel energie in zitten voordat het tot zo'n relatie komt."

De zwaar verwaarloosde hond Bob. (Foto: Hans Manse)

Schrijnend voorbeeld van verwaarloosde hond

De Dierenbescherming kwam onlangs nog een schrijnend voorbeeld tegen van hoe een achtergelaten hond verwaarloosd kan raken. Bij de Kralingse Plas in Rotterdam werd de "zwaar verwaarloosde" hond Bob gevonden.

De vacht van het dier was helemaal vervilt en door het gewicht van de vacht kon de hond amper lopen. De hond werd naar Dierenopvangcentrum Vlaardingen gebracht en daar werd het dier bevrijd van vlooien en werd zijn vacht geschoren.

Donderdag gaat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Vlaardingen op bezoek bij de dierenopvang waar de hond Bob is opgevangen. Ze zal daar ook gaan kijken bij de hond, die vanwege zijn dreadlocks is vernoemd naar Bob Marley.

Kijk in het asiel voor een hond

Als mensen met een hondenwens, na een "herbezinningsmoment" en zich te hebben afgevraagd of "een hond wel in hun leven past", alsnog een viervoeter willen als huisdier raadt De Wit aan om een kijkje te nemen in een asiel. "Daarvan bestaat het beeld dat daar de moeilijke, lastige honden zitten. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar er zitten ook honden in een asiel die daar terecht zijn gekomen omdat hun baasje niet meer voor hen kon zorgen."

De Wit benadrukt ook dat probleemgedrag van honden vaak "contextgevoelig" is en dus te maken heeft met de relatie met de eigenaar. "Het voordeel van een hond uit een asiel is ook dat het om oudere honden gaat, waarvan het gedrag al bekend is. Asielmedewerkers hebben een duidelijk beeld van de hond en kunnen je goed voorlichten. Daardoor weet je heel goed wat voor hond je in huis haalt", zegt hij. "Een hond kan een mooie aanvulling zijn binnen een huishouden of gezin, maar denk er van tevoren wel goed over na."

Als je een hond wil raadt Just de Wit aan om in een asiel te kijken. (Foto: ANP)