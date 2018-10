In Nederland moeten nieuwe honden vanaf 2020 een paspoort hebben. De regering wil hiermee de dierenhandel tegengaan.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteert donderdag, op dierendag, nieuwe maatregelen om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren, schrijft het AD. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat dierenwelzijn en goed voor dieren zorgen "voor iedereen een morele plicht is".

Een verplicht paspoort voor honden is een van de nieuwe regelingen. Momenteel is het document alleen verplicht als eigenaren hun hond naar het buitenland mee willen nemen.

Het paspoort wordt verplicht voor alle nieuwgeboren en geïmporteerde honden. De maatregel heeft volgens minister Schouten als doel om fokkers en importeurs op te sporen die geen paspoort regelen. Zij riskeren daarmee een boete of dwangsom.

In het paspoort staan gegevens over de herkomst van de hond, de medische informatie en eerdere eigenaren opgesteld. "Iemand die een puppy koopt, zou precies moeten weten waar het dier vandaan komt. Het paspoort helpt daarbij", aldus Schouten in de krant.

'Huidige registratiesystemen werken niet voldoende'

Het AD schrijft dat er jaarlijks zo'n 150.000 honden worden aangeschaft, waarvan ongeveer 50.000 uit het buitenland komen. "Dit levert welzijns- en gezondheidsproblemen op voor de dieren, die vaak te jong en met vervalste papieren Nederland binnenkomen", aldus de minister.

Er bestaan al wel verschillende registratiesystemen voor honden, maar die voldoen volgens de minister niet. "De registratie moet echt beter", zegt ze. Daarom wordt het systeem omgebouwd. "Dat is een omvangrijke operatie, die tijd kost. Daarom kan de maatregel pas in 2020 ingaan."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!