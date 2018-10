Daders van dierenmishandeling moeten volgens een wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet kunnen zien, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan.

Het wetsvoorstel, dat Grapperhaus ook namens zijn collega Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor advies naar betrokken instanties gestuurd heeft, moet dierenleed voorkomen.

Een houdverbod is nu al mogelijk, maar alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Bij overtreding daarvan moet de dader weliswaar zijn volledige straf ondergaan, maar vervalt het houdverbod. In de praktijk kan dit betekenen dat een veroordeelde na het uitzitten van zijn straf opnieuw dieren gaat houden met alle gevolgen van dien. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt dit voorkomen.

De officier van justitie kan volgens het voorstel ook een gedragsaanwijzing opleggen aan verdachten, om ervoor te zorgen dat zij in elk geval tot aan de behandeling van hun rechtszaak geen dieren houden.

Het voorstel van Grapperhaus en Schouten gaat ook in op bijtincidenten met honden. Om die tegen te gaan wordt niet alleen het ophitsen van een dier tegen een ander dier als misdrijf strafbaar gesteld, maar ook het onvoldoende terughouden van een dier dat aanvalt. Dat is een uitbreiding van de huidige wet.

Dierenbescherming blij met voorstel maar wil niet te vroeg juichen

De Dierenbescherming is erg te spreken over het wetsvoorstel voor een houdverbod, al mag de termijn van tien jaar wel wat hoger volgens de organisatie. "We dringen hier al decennialang op aan en zijn dus blij, maar we zijn er nog niet. De belangrijkste eerste stap is gezet", zegt directeur Co'tje Admiraal.

Een grote tekortkoming in de huidige wet- en regelgeving is voor de Dierenbescherming een van de belangrijke redenen om aan te sturen op een houdverbod. "Het verbod biedt niet alleen een rechter de mogelijkheid om dierenmishandelaars strenger te straffen, maar de overheid geeft nu ook een duidelijk signaal af dat zij mishandeling en verwaarlozing van dieren onacceptabel vindt."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!