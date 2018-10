Een gezin uit de Amerikaanse staat Connecticut is na vijf jaar herenigd met hun vermiste hond. Een officier van de Amerikaanse dierenpolitie zag de teckel op een parkeerterrein en identificeerde de eigenaren door middel van een microchip.

De teckel met de naam Lady heeft het grootste deel van haar gezichtsvermogen en gehoor verloren. In 2001 kwam ze als puppy in het gezin terecht.

Het baasje zei dat hij vijf jaar geleden de dierenpolitie had gebeld om de vermissing van Lady door te geven. "We dachten dat ze dood was. We wonen in een bosrijke omgeving en waren bang dat ze was verdwaald of gedood door wolven."

