Weidesprinkhaan vestigt zich opnieuw in Nederland

Volgens Nature Today is de vondst van de weidesprinkhaan "het eerste bewijs" sinds 1947 dat de insectensoort zich in Nederland voortplant.

In augustus werd al een mannetje gevonden op de Lonnekerberg in Overijssel, maar nadat het gebied daar is onderzocht, lijkt het erop alsof daar geen populatie aanwezig is.

De vondst van de weidesprinkhaan in augustus was de eerste keer in 26 jaar dat de sprinkhaan in Nederland werd waargenomen. De soort werd voor het laatst in 1992 gezien in Denekamp, dat in de buurt van de Lonnekerberg ligt. Ook toen ging het om een enkel exemplaar.

In 1947 leefde een populatie in het Overijsselse Agelerbroek en rond 1900 in de buurt van Venlo.

Sprinkhanen leven al langer bij Fort Pannerden

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hoorden vrijdag het geluid van een mannelijke weidesprinkhaan en daarna troffen ze nog drie mannetjes en een vrouwtje aan. Daarna werden nog meer weidesprinkhanen aangetroffen.

Nature Today schrijft dat de de sprinkhanen al dusdanig groot zijn dat ze vorig jaar ook al bij Fort Pannerden geleefd moeten hebben en mogelijk is dat al langer het geval.