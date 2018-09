Klopjacht op ontsnapte kangoeroe in Florida

Ondanks grote inzet van de politie, die naast agenten ook drones inzette, weet het dier uit de handen van mensen te blijven.

Het dier, dat ongeveer 20 kilo weegt, wordt inmiddels ook gezocht door dierenexperts van verschillende organisaties, zo schetsen Amerikaanse media. Storms eigenaar - die meerdere kangoeroes opvangt en verzorgt - heeft slechts een paar uur geslapen, omdat hij niet wilde stoppen met zoeken.

Hij beschrijft Storm in gesprek met My Palm Beach Post als "een rustig dier". De eigenaar denkt dat de kangoeroe zich nog in het gebied bevindt en dat hij waarschijnlijk honger heeft. De eigenaar vraagt omwonenden om hun achtertuin te controleren om te zien of Storm daar is.

Meerdere video's van de kangoeroe circuleren op het internet. Op de beelden is te zien hoe Storm door de straten springt. Er wordt nog onderzocht hoe het dier kon ontsnappen.