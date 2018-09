Verdwaalde witte dolfijn in Engelse rivier de Theems gezien

Publiek wordt aangeraden het beest vanaf de kant te bekijken en niet te dichtbij te komen, schrijft de BBC. Tanya Ferry van de Londense haven, die de beloega in de gaten houdt, hoopt dat het beest vanzelf de Theems uit zwemt.

"We hopen dat als we hem genoeg ruimte geven en een oogje in het zeil houden, het beest vanzelf zijn weg uit de Theems zal vinden naar een omgeving die beter voor hem is. We willen sowieso niet dat mensen proberen het beest te redden."

Ze maakt zich zorgen over wat de dolfijn kan eten. "Er liggen nogal veel plastic zakken in het water, wat een probleem kan worden."

Andere deskundigen hopen dat de beloega zijn weg naar buiten vindt als het weer eb wordt.

Volgens de BBC zijn beloega's drie jaar geleden voor het laatst gezien in Groot-Brittannië. Het is zeer zeldzaam dat het dier gespot wordt. Volgens een woordvoerder van de Britse walvis- en dolfijnbescherming (WDC) is de beloega "duizenden mijlen verwijderd van waar hij zou moeten zijn".