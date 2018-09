Minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika sinds begin 2018

Dat betekent dat de dalende tendens sinds 2014 zich voortzet, toen nog 1.215 neushoorns werden gestroopt.

Maar ondanks de daling is de vraag naar hoorn op de Aziatische markt nog steeds groot. In sommige Aziatische landen wordt hoorn gebruikt als ingrediënt in traditionele geneesmiddelen.

Een van de oorzaken voor de daling is een mobiel radarsysteem dat wordt gebruikt om stroperij te ontdekken.

In 2007 werden in Zuid-Afrika slechts dertien neushoorns illegaal gedood voor hun hoorns, maar het aantal steeg de jaren erna doordat de welvaart groeide in Aziatische economieën, zoals Vietnam en China.