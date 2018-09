Speurhonden gaan verweesde otters opsporen in Overijssel

Verkeersongelukken zijn doodsoorzaak nummer één bij otters. Een kwart van alle otters in Nederland sterft volgens de provinciale organisatie door een aanrijding. Als het gaat om een zogend ottervrouwtje, dan zijn haar jongen direct in levensgevaar.

Normaal is de kans klein dat de weesotters op tijd gevonden worden. Nesten van otters zijn vaak goed verstopt en de roofdieren zoeken tot wel 2 kilometer vanaf het nest naar voedsel. Bovendien leven ze in moeilijk te bereiken, waterrijke gebieden.

Om die reden is Landschap Overijssel begonnen met het 'omscholen' van politie- en reddingshonden. Het idee is dat goedgetrainde honden het spoor van een doodgereden vrouwtje kunnen terugzoeken, daarmee groeit de overlevingskans van de jongen.

Gevonden weesotters gaan naar een otteropvang in het Friese Munnekeburen. Daar worden ze getraind om weer in de natuur uitgezet te kunnen worden.

Natuurbeheerders gaan sporen verzamelen

De training van de speurhonden gaat ongeveer een half jaar duren. De komende tijd gaan natuurbeheerders, jagers en medewerkers van de waterschappen geursporen van dode otters verzamelen. Aan de tepels van een ottervrouwtje is vaak te zien of ze zogende jongen heeft.

Volgens speurhondentrainer Michel Grobbe zijn er nog minstens vijf verschillende ottergeuren nodig voor de opleiding. De honden moeten namelijk leren hoe ze otters van elkaar kunnen onderscheiden.

Grobbe waarschuwt dat de inzet van de honden geen garantie is voor succes. "De hond is geen wondermiddel, wel een hulpmiddel. Het blijft een samenspel tussen mens en dier. Ook weersomstandigheden en het terrein bepalen of de hond het spoor kan vinden", aldus Grobbe.

Als veel otterjongen doodgaan, kunnen de dieren uitsterven

Natuurbeschermers vinden het van groot belang dat de jonge otters in leven blijven. Sinds de eerste otters in 2002 zijn uitgezet in Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel is de populatie van de dieren flink gegroeid.

Als veel jongen doodgaan, is er een kans dat de otters weer uitsterven. Bovendien hebben ottervrouwtjes maar eens in de twee jaar een nest. De jongen blijven ruim een jaar bij hun moeder.