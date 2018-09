Onthoofd hondje zonder voorpoten gevonden in Treebeek

De gemeente Brunssum, waar Treebeek onder valt, is met de politie op sociale media een actie begonnen om te weten te komen wie de eigenaar is van het hondje, een zogeheten boomer.

"We roepen mensen die er geregeld hun hond uitlaten op zich te melden als ze de eigenaar kennen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "We hopen de eigenaar snel te kunnen traceren om te kunnen achterhalen wat hier gebeurd is. Verder willen we natuurlijk de dader achterhalen."

Ook is de buurt nabij de vindplaats via de wijkapp ingeschakeld. Het Emmapark is een veel bezocht hondenuitlaatgebied. De politie is begonnen met een buurtonderzoek.

