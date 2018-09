Minister sluit akkoord over beperking visvangst in IJsselmeer

Het gaat volgens Schouten nog altijd niet goed met de visstand in het IJsselmeer. Vooral de blankvoorn en de brasem hebben het moeilijk. Uitgangspunt is dat voortaan minder vis gevangen wordt dan er door natuurlijke aanwas bijkomt in het IJsselmeer. Dat moet op termijn tot herstel gaan leiden, al is dat een zaak van de lange adem.

Niet alleen vissen maar ook vogels moeten gaan profiteren van de vangstbeperking. Samen met de provincies wordt ook gekeken naar aanvullende maatregelen die het risico op bijvangsten van futen, aalscholvers en kuifeenden verminderen. Ook krijgen vissers te maken met strengere regels, meer controles en striktere handhaving.

''Dit is een mijlpaal voor het IJsselmeer'', schrijft de minister aan de Tweede Kamer. ''We hebben nu allemaal hetzelfde doel voor ogen: een gezonde visstand, een vitaal ecosysteem, duurzame visvangst en een kleinere, economisch gezonde groep IJsselmeervissers. Dat is waar we de komende jaren gezamenlijk aan gaan werken.''

De afspraken moeten de komende tijd nog wel worden vertaald in concrete maatregelen. Ook moet nog worden besproken wie de rekening gaat betalen voor de benodigde herstructurering van de vissersvloot.