Dat blijkt uit een studie van Birdlife International (pdf).

Oorzaken zijn de komst van uitheemse soorten, jacht en ontbossing. Vijf van de acht recent verdwenen soorten leefden in Zuid-Amerika.

Daaronder is de Spix-Ara, die alleen in Brazilië voorkwam en in 2000 voor het laatst in het wild gezien werd. Er leven nog wel enkele exemplaren in gevangenschap.