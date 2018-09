Bijna negentig dode olifanten aangetroffen in Botswana

Natuurbeschermers van de actiegroep Elephants Without Borders zeggen tegen BBC News dat ze nog niet eerder zo'n grote strooppartij hebben gevonden in Afrika. In hetzelfde gebied werden de afgelopen twee weken ook vijf witte neushoorns gedood door stropers.

Onderzoekers troffen de dode dieren aan toen ze een controlevlucht boven het gebied uitvoerden. De lokale bevolking had hen gewaarschuwd dat de stroperij enorm was toegenomen. De natuurbeschermers zijn pas halverwege hun luchtonderzoek en vrezen dat het niet bij 89 olifanten zal blijven.

Minder bescherming vanuit de regering

Botswana heeft met 130.000 olifanten de grootste populatie van deze dieren ter wereld. Het land stond er jaren om bekend hard op te treden tegen stroperij en er waren dan ook zelden stropers actief.

Natuurbeschermers merken echter dat het de laatste jaren onveiliger is geworden en er meer stropers actief zijn. Mogelijk komt dit doordat de regering minder mensen en middelen inzet om de dieren te beschermen. Afgelopen mei, een maand nadat de nieuwe president Mokgweetsi Masisi beëdigd werd, is ook de antistroperijeenheid ontwapend.

Naar schatting is in de afgelopen tien jaar ongeveer een derde van alle Afrikaanse olifanten gedood. In Tanzania zijn er zelfs drie op de vijf verdwenen.