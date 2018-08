Driehonderd bedreigde schildpadden dood gevonden in vissersnetten in Mexico

De schildpadden werden gevonden door vissers in de Mexicaanse staat Oaxaca. Sommige schildpadden verkeerden al in staat van ontbinding en zaten waarschijnlijk al lang vast in het net.

De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Experts houden rekening met meerdere mogelijkheden, zoals een giftige alg, vishaken en verstikking.

Een aantal dagen geleden werden ook al honderden dode schildpadden in netten gevonden in dezelfde regio.

Zes van de zeven soorten van zeeschildpadden leven in en rond Mexico. Daarom zijn er strenge wetten en regels in het land om de dieren te beschermen. Mensen die met opzet schildpadden vermoorden kunnen een zware straf krijgen in Mexico.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

Tussen mei en september leggen deze schildpadden hun eieren op stranden in het zuiden van Mexico. De Warana dwergschildpad wordt ongeveer 75 centimeter lang en weeg gemiddeld 40 kilogram.