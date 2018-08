Jumbo stopt met verkoop levende kreeften na actie PvdD-Utrecht

Bij de Jumbo Foodmarkt in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht werden de kreeften sinds de opening van de winkel op 16 mei al niet meer verkocht. Dit besluit was naar aanleiding van de protestactie van de PvdD Utrecht.

3.500 mensen hebben de oproep richting Jumbo om geen levende kreeften te verkopen ondertekend, aldus PvdD-raadslid Eva van Esch. "Dit zal veel dierenleed schelen."

De verkoop van levende kreeften bij Jumbo was ook op de radar bij de stichting Wakker Dier. De supermarkt adviseerde "om kreeften eerst te verdoven voordat ze levend werden gekookt, door ze een half uur in het vriesvak te leggen", aldus de organisatie.

Volgens Wakker Dier is deze methode niet bewezen en zou alleen een elektrische schok afdoende zijn.

De Partij voor de Dieren hoopt dat de beslissing van Jumbo tegelijk een signaal is naar andere ondernemers die levende schaaldieren of vissen verkopen. "De wethouder kan deze beslissing van Jumbo goed gebruiken in zijn gesprekken met andere winkels en marktondernemers", aldus Van Esch.