Zeldzame Aziatische leeuwin baart vier welpjes in Blijdorp

De leeuwen verblijven in de kraamkamer en zijn dus nog niet door het publiek te bewonderen.

Blijdorp stelt dat het nest bijzonder waardevol is voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van de soort. De vader, een leeuw uit Singapore met de naam Aapel, stamt rechtstreeks af van twee leeuwen die in het wild leefden.

De soort was rond 1900 bijna geheel verdwenen. In dat jaar waren er nog maar zo'n twintig Aziatische leeuwen over. Momenteel leven er in het wild zo'n zeshonderd Aziatische leeuwen. De dieren leven in het noordwesten van India. Ze stammen allemaal af van de kleine groep die net op tijd bescherming kreeg.

Aziatische leeuwen zijn iets kleiner dan hun Afrikaanse soortgenoten. Ze worden ook als minder sociaal beschouwd, omdat ze in kleinere groepen leven.