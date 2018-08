Nog eens twee wolven waargenomen in Nederland

Het ging om een vrouwelijk en een mannelijk exemplaar. Van de andere zes eerder dit jaar opgemerkte exemplaren zijn in genoemde periode geen meer sporen gevonden. De vaststellingen worden gedaan op basis van wolvenkeutels en DNA uit bijtwonden bij schapen die slachtoffer werden van een wolf.

De vrouwelijke wolf scharrelde rond in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het moet een nakomeling zijn van een roedel in de Duitse deelstaat Brandenburg.

Het mannetje moet in Friesland, Flevoland en Gelderland zijn geweest en werd eerder in Nedersaksen in Duitsland gesignaleerd. Het dier lijkt nu in Vlaanderen te zijn en daar op te trekken met een wolvin die afgelopen winter ook door Nederland liep.

Over de zes wolven die eerder dit jaar in Nederland werden aangetroffen, is bekend dat een van hen zich heeft gevestigd in Vlaanderen en dat een mannelijk exemplaar is doodgereden.