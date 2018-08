200 miljoen jaar oud fossiel van schildpad zonder schild ontdekt

Wel had het dier de karakteristieke tandeloze bek die de hedendaagse schildpadden ook hebben, beschrijven de onderzoekers in Nature.

Wetenschappers onderzochten het vrijwel complete skelet dat is aangetroffen in het zuidwesten van China. De schildpad, genaamd de Eorhynchochelys sinensis, was ongeveer 180 centimeter lang en had volgens de wetenschappers een lijf dat gevormd was als een frisbee.

Uit onderzoek is gebleken dat het dier waarschijnlijk in ondiep water heeft geleefd. De schildpad heeft in de modder en op het land naar voedsel gezocht.

Wetenschappers hebben eerder miljoenen jaren oude schildpaddensoorten ontdekt, zoals bijvoorbeeld de Odontochelys, die alleen aan de onderkant een schild had.

De ontdekking van de Eorhynchochelys sinensis kan van waarde zijn in het onderzoek naar hoe de dieren uiteindelijk een schild hebben ontwikkeld, zegt een van de onderzoekers tegen CNN.