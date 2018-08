Mexico onderzoekt mysterieuze massasterfte zeldzame zeeschildpadden

Tussen 24 juli en 13 augustus kwamen in totaal 113 van de met uitsterven bedreigde dieren om. De oorzaak is nog onbekend, maar dat willen de autoriteiten nu opgehelderd hebben.

De zeeschildpadden leefden in een beschermd reservaat in Tonala, een stadje pal ten oosten van de grote stad Guadalajara in het zuiden van Mexico. De milieubescherming in het land had aangedrongen op een onderzoek naar de doodsoorzaak.

De 113 gestorven schildpadden werden allemaal nog geen dertig kilometer uit elkaar gevonden op het strand. Mogelijk zijn ze om het leven gekomen door verstikking, losgeraakte vishaken of algen, hoewel ook wordt onderzocht of menselijk handelen de directe oorzaak zouden kunnen zijn.